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شرطة القصيم: القبض على تسعة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387194
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