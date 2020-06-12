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شرطة القصيم: القبض على تسعة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
شرطة القصيم: القبض على تسعة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة
بريدة – واس  :  صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ( تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس )، بحالةٍ غير طبيعية، وضبط بحوزتهم عدد 249 قرص امفيتامين، وعبوتان مادة مسكرة، وعدد 9 أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ (67 ألف ريال )، وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387194

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