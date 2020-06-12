السفير الروسي في دمشق: زيارة بوتين إلى دمشق في يناير وجهت رسالة للأعداء

الأعداء بأن موسكو تعتزم ألا تتخلى عن نهجها المبدئي من أجل دعم الشعب السوري”.

كل الوطن – سبتونيك : اعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع سورية، السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التاريخية إلى دمشق في يناير الماضي، “وجهت رسالة واضحة إلى جميع

وقال السفير الروسي اليوم الجمعة :

“علاقاتنا الثنائية تتطور بصورة ديناميكية، وهي تلقت زخماً إضافياً أثناء الزيارة التاريخية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى دمشق في 7 كانون الثاني الماضي، حيث أكدت حرص بلدينا على استمرار التعاون الوثيق في كافة المجالات، ووجهت رسالة واضحة

إلى جميع الأعداء بأن موسكو تعتزم ألا تتخلى عن نهجها المبدئي من أجل دعم الشعب السوري”.