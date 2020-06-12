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مسؤول في وزارة الحج والعمرة : السعودية “تدرس إلغاء الحج” لأول مرة منذ تأسيس المملكة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مسؤول في وزارة الحج والعمرة : السعودية “تدرس إلغاء الحج” لأول مرة منذ تأسيس المملكة

كل الوطن   –  “فاينانشال تايمز”   :   قال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية إن سلطات بلاده تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف شخص.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إنه “تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع”.

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وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، أول من أمس، إنها تتشاور مع المملكة العربية السعودية في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن “السعودية لم تتخذ قرارا بعد بتأجيل موسم الحج”.

وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط،، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن قرار مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة أنه في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروط صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.

وأكدت سمهوري أن “تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العالم يخصع للعديد من العوامل منها اقتصادي ومنها اجتماعي وكذلك صحي”، متابعة: “هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة على توفير مستويات من الرعاية الصحية”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387207

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