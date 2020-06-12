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وفاة المدرّب العراقي علي هادي متأثّرًا بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-12T17:42:16+03:00
2020-06-12T17:44:10+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
وفاة المدرّب العراقي علي هادي متأثّرًا بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: توفّى المدرب العراقي، علي هادي، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي اجتاح العالم أخيرًا وبدأ يحصد في أرواح البشر، وتسبب في تعليق الأنشطة الرياضية كافة، للحد من انتشاره.

وكان علي هادي، البالغ من العمر 53 عامًا، هو أحد المديرين الفنيين الكبار في الكرة العراقية، إذ سبق له تدريب منتخب الناشئين لـ”أسود الرافدين”، والإشراف على عدد من الأندية في البلاد هي كربلاء، والكهرباء، والطلبة، وزاخو، الذي تركه وعاد إليه في الموسم الماضي، لكن الفريق انسحب من البطولات المحلية، بسبب الأحداث التي شهدها العراق.

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وأظهرت الفحوصات الطبية التي قام بها هادي، إصابته بفيروس كورونا الجديد، بعدما ظهرت عليه

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387216

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