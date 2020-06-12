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نحو 900 حالة وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال يوم واحد

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
نحو 900 حالة وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال يوم واحد

كل الوطن  جامعة جونز هوبكنز   :  سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 896 حالة وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لـ “COVID-19″، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لجامعة “جونز هوبكنز” تجاوزت حصيلة الإصابات في مختلف مناطق الولايات المتحدة منذ تفشي وباء كورونا 2 مليون إصابة، لتصل إلى مليونين و23 ألفا.

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وحصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح 113820 شخصا في أمريكا، منهم 68211 في نيويورك وحدها و28376 في نيوجيرسي.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر المناطق تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387223

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