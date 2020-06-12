تسجيل الدخول
» » » القصيم: القبض على 9 مواطنين بحوزتهم مواد مخدّرة وأسلحة

القصيم: القبض على 9 مواطنين بحوزتهم مواد مخدّرة وأسلحة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-12T20:24:18+03:00
2020-06-12T20:24:32+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
القصيم: القبض على 9 مواطنين بحوزتهم مواد مخدّرة وأسلحة

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، بحالةٍ غير طبيعية، وضبط بحوزتهم عدد 249 قرص امفيتامين، وعبوتان مادة مسكرة، وعدد 9 أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ (67 ألف ريال)، وقد جرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387237

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.