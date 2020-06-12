تذمّر من ارتفاع أسعار “فحص كورونا” بالقطاع الخاص

كل الوطن – الرياض: تفاوتت اسعار تقديم خدمة فحص فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في “مختبرات” مرافق المستشفيات الخاصة بالعاصمة الرياض.

ووفقا لمعلومات تحصلت عليها “الرياض” فان تلك الاسعار شهدت ارتفاعات كبيرة ومبالغ فيها على حد وصف بعض المواطنين, اذ بلغت تكلفة الفحص الواحد نحو 2500 ريال في شهر مارس الماضي, في حين انخفضت التكلفة خلال هذه الفتره لتتراوح من 900 الى 1800 ريال تقريبا للعينه الواحده.

وقال مسؤل رفيع في احد المستشفيات الخاصة في الرياض “فضل عدم ذكر اسمه” ان سعر عينة الفحص من الشركة يصل لدينا بقيمة 500 ريال, وبالتالي تسعيرة الفحص في المستشفى بـ 1000 ريال هو سعر قليل جدا وغير مبالغ فيه على حد تعبيره.

وارجع سبب ارتفاع التكاليف الى قلة المختبرات التي تجري تلك الفحوصات في القطاع الخاص من اخذ عينه المريض وادخالها للمختبر للفحص, اذا تتطلب العينه دقه في الفحص والمتابعة باجهزة دقيقه ومتخصصه, يضاف الى ذلك قلة استيعاب تلك المختبرات لعدد الفحوصات اليومية.

وكشف احد الاطباء المختصين ” فضل عدم الكشف عن هويته” ان مواد الفحص ومتطلباته وكذلك الاجهزة الخاصة به تختلف من حيث جودتها, وقال:” تقنية الــ”PCR ” هي تقنية مكلفة للغاية وقد ادخلت لاول مره في بعض مرافق القطاع الخاص الصحي, وتختلف الدول المصنعة سواء من المانيا او ايطاليا او الصين”.

الى ذلك طالب بعض المواطنين بضرورة توفير السعر بشكل عادل وفي متناول الجميع خاصة وان جميع شرائح المجتمع تواجة جائحة “كورونا” وتعيش البلاد في ظرف طارئ وهو ما يتطلب ان تكون مستشفيات القطاع الخاص داعمة لجهود الدولة في مواجهة الفيروس وتقليل عدد المصابين فيه, والبعد عن استغلال الظروف بشكل مبالغ فيه, حيث اشاروا الى ان دول كثيرة ومنها مجاورة تقدم الفحص بتكلفة قليله جدا وفي متناول الجميع.