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القوات المشتركة باليمن: قتلى من الحوثيين بقصف خنادق وأنفاق جنوب الحديدة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
القوات المشتركة باليمن: قتلى من الحوثيين بقصف خنادق وأنفاق جنوب الحديدة

القاهرة – سبوتنيك.   :   أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة عناصر من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في قصف بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

 وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة أن “الحوثيين استحدثوا خنادق وأنفاق بالقرب من منازل المواطنين وفي مزارعهم بمديرية التحيتا جنوب الحديدة”.

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وأوضح أن “الخنادق والأنفاق المستحدثة تمتد من المزارع إلى داخل المنازل وفي محيطها، وأخرى توزعت على جنبات الطرقات الفرعية، حيث حولتها عناصر الحوثيين إلى ثكنات عسكرية لها”.

وأكد “استهداف القوات المشتركة الأنفاق والخنادق أثناء اختباء عناصر للحوثيين بداخلها، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأشار إلى “أن استحداث تلك الخنادق والأنفاق والمتارس وسط الأحياء السكنية وفي المزارع والطرقات، تم بعد تهجير الحوثيين، الأهالي وتحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387258

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