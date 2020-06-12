11 نصيحة صحية للحصول على اظافر جميلة!

الحفاظ على اظافر جميلة يشمل الحماية المستمرة من الأضرار المحتملة. افحصوا بعناية ماذا تحتوي مواد العناية التي تشترونها، واحرصوا على استخدام مستحضرات الأظافر الموافق عليها من قبل وزارة الصحة. واليكم المزيد من النصائح للعناية بالاظافر:

الأظافر الجميلة تبدأ بالمظهر النظيف، الأنيق والصحي. عندما يكون هناك خوف من تشقق، ضعف وتصدع بالأظافر التي تتضرر نتيجة لمواد التنظيف فلا أهمية للطلاء الذي تقومون بدهنه عليها، لذلك مهم جدا الحرص على الرعاية الروتينية والعلاج الذي يحمي الأظافر من الأضرار المحتملة. اليكم عشر نصائح للحفاظ على الرعاية الروتينية الصحيحة للأظافر، والحصول على اظافر جميلة:

1- التغذية المتوازنة:

احرصوا على التغذية المتوازنة، الحميات الغذائية القاسية ليست صحية للأظافر لأنها ليست صحية للجسم. احرصوا على شرب الماء الكافي. نقص السوائل يسبب لجفاف الأظافر تصدعها وبالطبع ايضا طبقة الجلد المحيطة بالظفر تجف وتتشقق.

2- تعرفوا على المنتج:

كثير من مواد التنظيف تحتوي على تركيز عال من المنظفات Detergent (مواد كيميائية للتنظيف) التي يمكن أن تؤذي الأظافر والجلد، فضلا عن العديد من مستحضرات التجميل مثل الكريمات التي تحتوي على الـ Paraben (مواد حافظة) والتي أيضا تحتوي على مواد مجففة وضارة. تركيزات عالية من المواد الكيميائية التي لم تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة تضر أيضا بالجلد والأظافر ويمكن أن تسبب للحساسية.

3- ارتدي القفازات أثناء التنظيف:

استخدموا القفازات في كل مرة تقومون فيها بغسل الأطباق. المنظفات الموجودة في مستحضرات التنظيف ضارة لصحة الظفر وجلد اليدين.

4- استخدام مزيل طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون فقط:

الأسيتون يجفف ويجعل الظفر أكثر هشاشة، مزيل طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون أكثر ودية ولا يضر بالنسيج الطبيعي للظفر.

5- روتين المانيكير:

لا تفوتوا زيارة فني/ة المانيكير مرة واحدة في الشهر. المانيكير ليس معد فقط لدهن طلاء الأظافر الجميل، وإنما للعناية الصحيحة بأظافركم. وبصرف النظر عن النحت والقص المهني الذي يمنع اختراق الأظافر للجلد، فلدى فني المانيكير يتم ازالة الجلد الموجود حول الأظافر دون الإضرار به (كما يحدث أحيانا عندما نفعل ذلك لوحدنا).

يل لطبقة الجلد المحيطة بالظفر:

إذا قررتم القيام بعملية المانيكير في المنزل فقوموا باستخدام الكريم المزيل لطبقة الجلد المحيطة بالظفر. هذه المادة تم تطويرها وفقا لصيغة علمية ومعده لتحرير الجلد الزائد من الظفر ولإزالة خلايا الجلد الميتة، وبالتالي زيادة مساحة سطح الظفر وإعطائها مظهر طويل وصحي. وهي تعتبر مهمة في المرحلة الأولى من عملية المانيكير وتحل محل المشابك التي يمكن أن تسبب إصابات والتهابات للجلد. ادهنوا القليل منها على المنطقة المجاورة للظفر وادفعوا الجلد. نبدأ في الجزء الأوسط من طرف الظفر، ومن ثم الانتقال الى الجانبين، بالتناوب. يمكن اجراء عملية دفع الجلد بعد الحمام عندما يكون الجلد طري.

7- يفضل استخدام أداة نحت الأظافر اللينة التي لا تؤذي نسيج الأظافر الطبيعي:

يوصى باستخدام أداة نحت الأظافر التي تحتوي على عدة درجات من امكانيات النحت المعده للظفر الطبيعي، للتقصير، لنحت وتنعيم سطح الظفر.

8- لا تتخلوا عن استخدام طلاء الأساس:

استخدام طلاء الأساس بشكل دائم / يقوي الأظافر، يخلق حماية لسطح الظفر، يمنع الاتصال المباشر مع المياه التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تجفف الظفر، تمنع تغلغل لون الطلاء الملون لطبقة الكيراتين مما يؤدي الى اصفرار الظفر. بالطبع من المهم التأكد من أن مقوي الأظافر أو طلاء الأساس أو الطلاء ذات نوعية جيدة وألا تحتوي على مادة ال- Paraben التي تضر بصحة الأظافر.

9- مقويات الأظافر رديئة الجودة يمكنها التسبب باثار جانبية أيضا للأشخاص الأصحاء:

البحث عن المعلومات على الشبكة حول الاثار الجانبية للمستحضر يمكن أن يمنع الكثير من الإحباط. كذلك، استخدام المواد الطبيعية يمكن أن يقلل بشكل تام تقريبا من الاثار الجانبية.

10-المستحضرات المخصصة:

أضيفوا لروتين العناية الدائم مستحضرات مخصصة للعناية بالظفر مثل الأمصال والزيوت التي تعيد بناء وحماية الأظافر وطبقة الجلد التي حولها. منتجات خاصة لعلاج الأظافر تحتوي على الفيتامينات المختلفة مع اضافات من الزيوت العطرية المسئولة عن حفظ، رعاية، حماية وإعادة بناء الأظافر. المنتجات الموصى بها من بين هذه هي تلك التي تعتمد على زيت الأفوكادو الذي يحتوي على تركيزات عالية جدا من فيتامين E والذي يساعد في إعادة تأهيل والحفاظ على نسيج الجلد المحيط بالظفر، الظفر وجلد كف اليد. يوصى بدهن هذه المستحضرات قبل الذهاب إلى النوم لتمكين الظفر من استرجاع الزيوت والرطوبة التي فقدها، إلا انه يمكن فعل ذلك في أي وقت من اليوم.

11- تجنبوا عادة قضم الأظافر:

بغض النظر عن المظهر الغير جمالي، فان اللعاب يجفف الظفر والأسنان قد تجرح الجلد مما يسبب لدخول التلوثات. إذا لم تتمكنوا من الإقلاع عن هذه العادة، فهناك مستحضرات خاصة ذات طعم مر، التي سوف تساعدكم على اخراج الظفر من الفم بسرعة.