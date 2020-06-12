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ترامب يدعو إلى منع استخدام حركات الخنق أثناء تدخلات الشرطة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
ترامب يدعو إلى منع استخدام حركات الخنق أثناء تدخلات الشرطة

كل الوطن  –  رويترز :   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يؤيد منع رجال الشرطة من اللجوء إلى حركات الخنق “في معظم الحالات” أثناء تأدية مهامهم.

وأوضح ترامب أن اللجوء إلى الخنق قد يكون أمرا مفهوما ويمكن تقبله في بعض الحالات التي يجد فيها شرطي واحد نفسه في مواجهة أحد مخالفي القانون.

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وأضاف خلال لقاء صحفي مع قناة “فوكس نيوز”: “لا تعجبني حركات الخنق… ولكن أحيانا إذا كنت في مواجهة شخص لوحدك، فإن الأمر صعب”.

وتابع: “في اعتقادي سيكون من الجيد جدا، بصفة عامة، وضع حد لها (حركات الخنق)”.

جدير بالذكر أن احتجاجات واسعة اندلعت في الولايات المتحدة مؤخرا بعد أن لجأ رجل شرطة إلى وضعية خنق توفي على إثرها المواطن الأسود جورج فلويد.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387266

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