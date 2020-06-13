أسباب ضعف وتقصف الأظافر.. و5 أطعمة تحافظ على صحّتها

كل الوطن – وكالات: ضعف الأظافر يرجع إلى نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، والتعرض إلى أمراض تتسبب في حدوث ذلك أو نتيجة عدم الاهتمام بالأظافر، ومن الضروري التعرف على أسباب ضعف الأظافر حتى يتم العلاج بالطريقة الصحيحة، وفيما يلي نرصد لكم تلك الأسباب، ونصائح لعلاج ضعف وتقصف الأظافر، والأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأظافر.

أسباب ضعف الأظافر

1. سوء التغذية

يعتبر سوء التغذية من أهم العوامل التي تؤدي إلى تكسر الأظافر بالإضافة إلى تساقط الشعر، وهذا لعدم حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على الأظافر..

2. المنظفات

تعرض الأظافر إلى كثرة الماء والمنظفات يساعد على الإصابة بتكسر الأظافر وإصابتها بالهشاشة، وهذا لأن المنظفات تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة الأظافر.

3. التغيرات الجوية

التعرض إلى التغيرات الجوية المختلفة والهواء البارد يؤدي إلى تشقق الأظافر، ولهذا يجب الحرص على تدفئة اليدين بالشكل الجيد للحفاظ على سلامة الأظافر.

4. عوامل مرضية

الإصابة بأحد الأمراض قد يتسبب في الإصابة بالضعف في الأظافر وتكسرها، ومن هذه الأمراض فقر الدم والإصابة بمرض السكري أو اضطرابات الغدة الدرقية والإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والثعلبة.

نصائح لعلاج ضعف وتقصف الأظافر:

من المهم الحرص على تناول الغذاء الصحي المتوازن، الذي يساعد على حماية الجسم بشكل عام، وأيضا منع الإصابة بالتقصف في الأظافر، وهذا من خلال تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

التعرف على إذا ما كانت المشكلة مرضية، وهذا من خلال إجراء التحاليل اللازمة، وأيضا التوجه إلى الطبيب للاطمئنان على الصحة، ومعرفة إن كان هناك مشكلات بالغدة الدرقية.

من المهم الحرص على استخدام مرطب لليدين، وخاصة قبل النوم بشكل يومي، مما يؤدي إلى الحماية من تقصف الأظافر وضعفها.

أطعمة لتقوية الأظافر:

1. البروكلي

يعتبر البروكلي من الخضراوات الهامة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، التي تفيد الصحة وتساعد على تقوية الأظافر بشكل جيد.

2. البيض

يحتوي البيض على نسبة كبيرة من البروتين المهم جدا لتقوية الأظافر وحمايتها من التقصف، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين ب والبيوتين الذي يحفز نمو الأظافر.

3. سمك السلمون

من الأسماك المميزة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المميزة، ومنها الزنك الذي يساعد الجسم على زيادة امتصاص البروتين، بالإضافة إلى أنه يحتوي على السيلينيوم والنحاس، ويعزز إنتاج الكولاجين الذي يقوي الأظافر.

4. الدجاج

تناول الدجاج يساعد على تقوية الأظافر ونموها، وهذا لأنه يحتوي على البروتين وفيتامين ب، ولهذا من المهم تناول الدجاج على الأقل مرة واحدة أسبوعيا.

5. المكسرات

أنواع المكسرات المختلفة تساعد على تقوية الأظافر، ومنها البندق واللوز حيث يحتويان على السيلينيوم والزنك وفيتامين ب، مما يساعد على نمو الأظافر وحمايتها من التقصف.