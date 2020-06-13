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القبض على مقيم عربي جنوب جدّة تورّط في سرقة مركبة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-13T11:29:12+03:00
2020-06-13T11:31:04+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
القبض على مقيم عربي جنوب جدّة تورّط في سرقة مركبة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضلٍ من الله – من القبض على (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، إثر تورطه بسرقة مركبة، حيث تم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387318

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