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“الداخلية” تذكر بعقوبة تجمع المتسوقين والعاملين في المحال التجارية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“الداخلية” تذكر بعقوبة تجمع المتسوقين والعاملين في المحال التجارية

كل الوطن – الرياض: بثت وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الجمعة، تذكيراً بالعقوبات التي نصت عليها لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، أن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، في المرة الأولى تعقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 الف ريال ، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال ، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها ، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 5 آلاف ريال ، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على المنشأة أو المسؤول عن ذلك ، وإحالة المسؤول للنيابة العامة ، كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها للنيابة العامة ، في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الاولى ، يتم إغلاقها لمدة ثلاثة اشهر ، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر .

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وأوضحت الوزارة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة ‏فيتم أبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيا إليها ، بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

وأبانت الوزارة أنه على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه ، ‏وذلك على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387325

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