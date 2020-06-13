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تفاصل جديدة بشأن وفاة أول مؤذن في السعودية بفيروس “كورونا”

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
تفاصل جديدة بشأن وفاة أول مؤذن في السعودية بفيروس “كورونا”

كل الوطن-  فريق التحرير – متابعات:   كشف نايف نجل أول مؤذن في المملكة العربية السعودية، تفاصيل وفاة والده بفيروس كورونا، بعد أن نادى الناس للصلاة لأكثر من 16 عاما.

وقال نايف، في تقرير على قناة mbc””، “والدي، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، كان سعيدا جدا بقرار العودة للصلاة في المساجد، وكانت الفجر أول صلاة له، وبعدها بدأ يشعر بالتعب وارتفاع درجة الحرارة، ثم ذهب برفقة أخي إلى مستشفى الحرس الوطني، وهناك تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا”.

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وأضاف ابنه الآخر مزيد: “لم تكن الفرحة تسع والدي بقرار العودة للصلاة في المساجد، إذ طلب من ابنته أن تصوره وهو يؤذن لتوثيق تلك الفرحة الكبرى والعودة السعيدة”.

وكانت صحيفة “سبق” السعودية قالت إن “الشيخ سالم مشوط العنزي، توفي فجر الاثنين الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن قضى 16 عاما من حياته مؤذناً لمسجد صالح الفريجة بحي النظيم شرق الرياض”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387347

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