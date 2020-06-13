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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

كل الوطن – واس: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، أن القوات المشتركة اعترضت، اليوم السبت، صاروخا بالستيا أطلقته جماعة “أنصار الله” من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية.

وقال المالكي إن إطلاق صواريخ باليستية من قبل الحوثيين باتجاه السعودية يأتي في إطار “استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة”.

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وأوضح أن مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وتم اعتراضها بلغ 312 صاروخا باليستيا.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف “ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

المصدر: واس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387355

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