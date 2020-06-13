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الشؤون الإسلامية تقرر:فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
الشؤون الإسلامية تقرر:فتح الجوامع قبل الأذان بأربعين دقيقة تفادياً للتزاحم

كل الوطن  –  متابعات –   الجزيرة   :  قرَّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامه صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر تفادياً للتزاحم، ضمن

البروتكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

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جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة أمس لكافة فروعها بمناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات

اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387360

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