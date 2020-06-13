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فتوى سعودية تجيز لجار المسجد الصلاة في البيت تحسبا لكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-13T16:21:57+03:00
2020-06-13T16:22:32+03:00
دين ودنيافيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
فتوى سعودية تجيز لجار المسجد الصلاة في البيت تحسبا لكورونا

كل الوطن – الرياض: أوضح عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ عبدالله المطلق، أنه يجوز الصلاة في المنزل خشية أن يتعرض الشخص للإصابة بفيروس كورونا حتى إذا كان جارا للمسجد.

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وجاء ذلك ردا من المطلق على سؤال أحد الأشخاص قال فيه: “الله يطول عمرك أنا جار للمسجد لكني والله في الفترة هاذي ما أبي أصلي في المسجد خوفا من كورونا، فيها شي؟”.

وأجاب المطلق خلال برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام: “ما فيها شيء.. الله يحفظك ويحفظ الجميع، صلي في البيت مع أم العيال جماعة”.

المصدر: إذاعة الإسلام

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387372

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