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حرق جسدها وكواها وحلق شعرها.. الشرطة تحقق مع وافد في جازان السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
حرق جسدها وكواها وحلق شعرها.. الشرطة تحقق مع وافد في جازان السعودية

كل الوطن – متابعات: أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان بجنوب غرب السعودية، وافدا آسيويا، بتهمة تعنيف وتعذيب زوجته، وبدأت في الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وقالت مصادر إن أما لثلاثة أطفال مقيمة بمحافظة الدرب تعرضت للضرب من قبل زوجها الذي سكب ماء ساخنا عل جسدها وحرق جسمها وكواها في أجزاء عدة، ثم حلق شعرها ورماها خارج البيت. وقد تم القبض عليه وجرت إحالته لجهات الاختصاص.

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ووفقا للمعلومات فإن الزوجة حاليا بلا مأوى وتمر بظروف صعبة، فيما تتواصل التحقيقات بالقضية التي نتجت عنها حروق وإصابات بالغة.

المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387377

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