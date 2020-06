“فيسبوك” تفصل موظفا اعترض على عدم التحرك حيال منشورات لترامب

كل الوطن – روسيا اليوم: فصلت شركة “فيسبوك” موظفا انتقد قرار رئيس الشركة التنفيذي، مارك زكربيرغ، بعدم اتخاذ أي إجراء حيال منشورات مثيرة للجدل كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع هذا الشهر.

وكتب الموظف المفصول، براندون ديل، الذي يعمل مهندسا لواجهات المستخدم في سياتل، على “تويتر” قائلا إنه تقرر فصله لأنه انتقد علنا زميلا رفض ضم عبارات تأييد لحركة “حياة السود مهمة” في وثائق كان ينشرها.

Just to clarify here: I wasn't explicitly let go for speaking against Facebook policies. I publicly called out another employee for a problematic political stance. I don't doubt that violates Facebook's respectful workplace policy.



I still stand by it.https://t.co/yVlR3fD2Jx