لبنان بين مطرقة الضغوط الأمريكية وسندان الأوضاع الاقتصادية الصعبة

كل الوطن بيروت – عماد الطفيلى : قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الجمعة، خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء للبحث في الأمور النقدية: “لن نسمح باللعب بلقمة عيش المواطن بأي شكل وهذا الأمر خط أحمر”.

ومباشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، بدأ “​مصرف لبنان​” بضخ الدولارات، كما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الاقتصادية.