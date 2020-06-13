لقد تعاملت المملكة العربية السعودية مع وباء كورونا المستجد covid19 بكل الطرق الصحيحة الصحية والإنسانية من قمة الهرم السعودي الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – بكل الأخلاص والأمانة التي عهدناه منه دائماً، وقد كانت كلماته لنا في منتهى الصدق والشفافية.. كان الأب الحريص والمحب لأبنائه وليس هذا وحسب، ولكن امتدت يداه الحانيتان إلى المقيم والمخالف والإنسان حول العالم ولم تتوقف المساعدات السعودية بدأ من منظمة الصحة العالمية والدول الفقيرة المتضررة والعالم يشهد على ذلك.

إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- هو امتداد للسياسة التي ينتهجها الوالد القائد الملك سلمان فكان سموه واقفاً على كل الإجراءات وهو “عين الملك وعين المواطن” على كل ما يجري في إدارة الكوارث والأزمات ومتابعة حثيثة لكل الجهات المعنية في هذه الجائحة فكانت المتابعة منه والإشراف على أعلى المستويات.

خرج لنا وزير الصحة في أكثر من مناسبة تارة مطمئن وتارة منبه وهكذا جرت إدارة الأزمة على أعلى مستويات الأمانة والصدق والصراحة، حتى جاء ذلك اليوم الذي خرج لنا فيها وزير الصحة مطمئن عن عودة الحياة الطبيعية بالتدريج، ومن ثم توقفت المؤتمرات الصحفية الخاصة بالجائحة اليومية، وقد استبشر الجميع الخير وكل ذلك مع شعار “نعود بحذر”، ولكن كانت المفاجأة وهي أن الأرقام بدأت بالتزايد وهذا ما أصاب الجميع بالخيبة وكأننا عدنا إلى المربع الأول.

يقضي أغلب سكان المملكة العربية السعودية أوقاتهم داخل منازلهم لا يخرجون إلا للضرورة القصوى ومنذ ما يزيد على 100 يوم منذ إعلان دخول الحالات الأولى للبلاد. ينقل لنا الإعلام الرسمي والخاص المقروء والمسموع والمكتوب وتشاركهم مواقع التواصل الاجتماعي كل مظاهر الولاء والطاعة والالتزام. يتشارك الإنسان في هذه الأرض مع أخيه في مشاعر الخوف والحذر والترقب فيما يخص جائحة كارونا وما نحن فيه وما سنأول له والهاجس الأول والأخير هل هناك لقاح؟ وهل هناك طريقة للوقاية من هذا الفيروس المستجد المستبد؟

رسالتي إلى وزارة الصحة وهي أن أغلب الشعب هم من الذين لا يجيدون اللغة الصحية العلمية، واختفاؤكم وتوقف توجيهاتكم اليومية من خلال المؤتمر الصحفي مع ازدياد عدد الحالات وقلة عدد المتعافين وزيادة عدد الوفيات يثير مشاعر الخوف والذي قد يوصل بالناس إلى الحزن والاكتئاب وأشياء أخرى نحن في غنى عنها. أن انسحابكم من المشهد العام غير موفق ومقلق ونطمح منكم عودة المتحدث الرسمي والشرح للناس من حولكم عن ما يحدث وما سيحدث.

إن اللغة الصادرة من المسؤولين بصرف النظر عن محتواها هي الرادع لكل الإشاعات والأخبار المغلوطة. ننتظركم يا وزارة الصحة والمتحدث الرسمي حتى تنتهي هذه الجائحة بسلام ونصل جميعاً إلى بر الأمان.