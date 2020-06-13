القبض على تشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات بالرياض

كل الوطن – و ا س: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي من ( 8 ) مقيمين من الجنسية الباكستانية ، تورطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.