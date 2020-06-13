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القبض على تشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات بالرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
القبض على تشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات بالرياض

كل الوطن – و ا س: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي من ( 8 ) مقيمين من الجنسية الباكستانية ، تورطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387412

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