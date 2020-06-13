القبض على تشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات بالرياض

كل الوطن – و ا س: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي من ( 8 ) مقيمين من الجنسية الباكستانية ، تورطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.
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