سفارة اليمن في السعودية تعلق عملها بعد إصابة عدد من موظفيها بـ”كوفيد-19″

كل الوطن – وكالات: أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت، تعليق العمل فيها إلى أجل غير مسمى، بعد تسجيل إصابات في صفوف موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على “تويتر”، إنها “ستعلق العمل فيها اعتبارا من الأحد 14 يونيو 2020 إلى أجل غير مسمى وذلك نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)”​​​.

وتمثل الجالية اليمنية في السعودية غالبية المغتربين اليمنيين على مستوى العالم.

ويبلغ عدد المغتربين فيها نحو مليونين يمثلون 20% أو أكثر نسبة من عدد المقيمين الوافدين في المملكة.