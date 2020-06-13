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إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-13T21:58:26+03:00
2020-06-13T22:00:02+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن 3 عناصر من الحراس خارج مقر إقامته، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان أصدره اليوم السبت، أن 3 حراس يضمنون أمن مقر إقامة نتنياهو خضعوا لفحوص طبية أعطت نتائج إيجابية لإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

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وأشار البيان إلى أنه لا يجب على نتنياهو الخضوع للحجر الصحي الذاتي لأن الحراس لم يكونوا بالقرب منه وهو لم يتصل بهم بشكل مباشر.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن آخر فحص للكشف عن كورونا أجري على رئيس الوزراء كان منذ عدة أيام وأعطى نتائج سلبية ما يؤكد عدم إصابته بالمرض.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387418

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