محتجون يحرقون مطعما بمدنية أتلانتا الأمريكية قتل عنده شاب أسود بنيران الشرطة (فيديو)

كل الوطن – رويترز: أغلق محتجون طريقا سريعا رئيسيا في مدينة أتلانتا الأمريكية، يوم السبت، وأضرموا النار في مطعم أطلقت عنده الشرطة النار على شاب خلال محاولته الفرار من الاعتقال فأردته قتيلا .

وقد تزيد هذه الحادثة، التي وثقتها عدسات الكاميرات، من تصاعد موجة الاحتجاجات، التي تشهدها الولايات المتحدة على خلفية مقتل قبل أسابيع المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة.

Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/Fgjq7jhDiZ