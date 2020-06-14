وفاة رجلي أمن سعوديين في طريقهما للتحقق من بلاغ خطف سجلته امرأة

كل الوطن – سبق – متابعات: انتشلت فرق الهلال الأحمر السعودي جثتي رجلي الأمن اللذين توفيا أمس السبت على طريق محافظة بيش، أثناء ذهابهما للتحقق من بلاغ خطف سجلته امرأة ضد زوجها.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، فإن المرأة تقدمت بالبلاغ وحددت موقعها بالقرب من إحدى القرى ما بين محافظتي بيش وصبيا.

وباشرت الجهات الأمنية التعامل مع البلاغ سريعا، بعد تعميمه على رجال الأمن، من ضمنهم دورية كان يستقلها رجلا أمن باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة بيش.

وقالت مصادر مطلعة: “ورد بلاغ للعمليات الساعة الثامنة من مبلغة تفيد بأنها تعرضت لحالة خطف من قبل شخص يقود سيارة من نوع نيسان من قرية تابعة لمحافظة صبيا، إلى جهة غير معروفة”.

وأضافت: “في إطار تنفيذ الإجراءات الأمنية والمباشرة السريعة للبلاغ، تم إبلاغ الدوريات، ومن ضمنها الدورية التي كان يقودها رجلا الأمن، وتسلما البلاغ وكانا متوجهين لمباشرة البلاغ باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة بيش، إلا أن مركبتهما تعرضت لحادث انقلاب يرجح أنه بسبب انفجار إطار، قبل وصولهما إلى الموقع، ما أدى لوفاتهما على الفور”.

المصدر: سبق