تفاصيل الإطاحة بمنفذي 11 جريمة شغلت الرأي العام السعودي

كل الوطن – الرياض: أصدر الأمن العام السعودي تقرير “في قبضة رجال الأمن”، الذي أوضح الجهود المبذولة لكشف غموض مجموعة من الجرائم التي شغلت الرأي العام على مدار الساعات الماضية.

https://twitter.com/security_gov/status/1271864703074140168

وأكد الأمن العام، في تقرير مصوّر، على أنه تم القبض على مقيم قتل مواطنا كبيرا في السن غدرا داخل سيارته، كما تم كشف لغز تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص ارتكبوا 41 جريمة سلب وإكراه بالقوة، تحت التهديد باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية، واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوذتهم من أموال، مشيرا إلى أنه تم القبض على جميع أفراد هذا التشكيل.

وأفاد التقرير بأنه تم القبض على شخص اعتدى على مقيم، وسخر منه بسب لبسه كمامة مصنوعة من قماش الاشمغة، كما تم توقيف وافدين قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا، وذلك بواسطة مواطن حصل على مقابل مادي.

ولفت تقرير الأمن العام، إلى إلقاء القبض على 6 وافدين قاموا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات، إضافة إلى توقيف شاب قام بتصوير رجال الأمن أثناء أدائهم عملهم بنقاط الضبط الأمني والاستهزاء بهم والتباهي بكسر منع التجول، وإلقاء القبض على فتاة ترتدي سترة عليها شعار الأمن العام برفقة مجموعة من الأشخاص في وضع مخلّ بالآداب في إحدى الاستراحات.

وأشار التقرير أيضا، إلى إلقاء القبض على 9 مواطنين كانوا بحالة غير طبيعية، وضبِطت بحوذتهم مواد مخدرة وعبوتا مادة مسكرة وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي، إضافة إلى ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يقوم أفراده بسرقة 10 سيارات من أحياء متفرقة، كما تم ضبط تشكيل عصابي آخر مكون من 8 أفراد، قام أعضاؤه بسرقة 12 حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية.

المصدر: الأمن العام السعودي