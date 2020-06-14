بالكمامة.. رامز جلال يفاجئ أشرف زكي على سريره

كل الوطن – لها: حرص عدد كبير من النجوم على الاطمئنان على صحة نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بعد إجرائه جراحة في القلب وتركيب دعامتين، وكان الفنان رامز جلال أحد النجوم الذين حرصوا على الاطمئنان على صحة النقيب إذ فاجأه بزيارته في منزله مرتدياً قناع الوجه ليضفي جواً من المرح على الزيارة.

ونشر جلال عبر حسابه على “إنستغرام” صورته مع النقيب، وهو يرتدي الكمامة، وكتب معقباً: “لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهتنا أشرف زكي عمنا حمد لله على سلامتك”.

يُذكر أن الفنان أشرف زكي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي.

كما شارك في مسلسل “لما كنا صغيرين” للنجمة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوي.

في حين واصل رامز جلال عرض برنامجه للمقالب الذي يقدمه منذ تسع سنوات متواصلة في رمضان وكان هذا العام بعنوان “رامز مجنون رسمي”.