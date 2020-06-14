الصحة السعودية توضح أسباب زيادة الإصابات بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير : شهدت السعودية قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت 4233 إصابة جديدة اليوم الأحد و40 حالة وفاة، وهو المعدل اليومي الأعلى منذ بدء تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية وصول إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي المرض إلى 127 ألفا و541.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية: “نواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها”.

وأضاف “الازدياد في الحالات الحرجة، يكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة”.

وأشار المتحدث باسم الوزارة بحسب وكالة “واس”، إلى أن 90% من الحالات الحرجة سجلت في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث أن معدل نمو العدوى ينخفض، لكن الارتفاع في أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة يدلل على نشاط انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة.