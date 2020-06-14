تسجيل الدخول
» » عريقات: خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة “فصل عنصري”

عريقات: خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة “فصل عنصري”

كل الوطن- فريق التحرير
2020-06-14T18:41:48+03:00
2020-06-14T18:43:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
عريقات: خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة “فصل عنصري”
رام الله – سبوتنيك.  :  اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن خطة الضم الإسرائيلية التي أعلنت حكومة تل أبيب المضي قدما فيها، سوف تقضي على أي احتمال للسلام في المنطقة، بجانب أنها تعني تدمير السلطة الفلسطينية وستكون نهاية لأي حل تفاوضي وبمثابة “فصل عنصري”.

وقال عريقات خلال لقاء نظمه نادي الصحافة في القدس الغربية، اليوم الأحد، وبحضور الصحافة الأجنبية والإسرائيلية: “إذا ما أقدم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على ضم إنش واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة”.

وتابع المسؤول البارز بمنظمة التحرير حديثه قائلا إن “الضم يعنى تدمير السلطة الفلسطينية وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي”، موضحًا أنه حال قرر نتنياهو ضم أي أراض فلسطينية “يجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال”.

اقرأ أيضا...

كما وصف عريقات خطة الضم الإسرائيلية بأنها بمثابة “نظام أبارتهايد (فصل عنصري)”.

1044480439 0:163:3072:1797 705x375 80 0 0 28f580b025173cd364aa76e0d455d2d6.jpg - كل الوطن
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يجتمع مع نتنياهو لبحث خطة الضم
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387483

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.