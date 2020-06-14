انتحار نجم بوليودي شهير بظروف غامضة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: وجدت الشرطة الهندية في مومباي جثة النجم الهندي سوشانت راجبوت في شقته وسط المدينة صباح اليوم.

وراجبوت 34 عاما هو أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم “3 اخطاء في حياتي” عام 2013، وما تلاه من “pk” عام 2014 و”kedarnath” عام 2018.

Mumbai: An ambulance and police personnel at actor Sushant Singh Rajput's Bandra residence. Some people have also gathered outside the residence. https://t.co/x9yMb5qwuC pic.twitter.com/oo50RLmIl8 — ANI (@ANI) June 14, 2020

وقال متحدث باسم شرطة مومباي إن راجبوت عُثر عليه ميتا في مقر إقامته صباح اليوم الأحد ولا يزال التحقيق جاريا. وأحجم المتحدث عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الممثل في بيان “يؤلمنا إعلان أن سوشانت سينغ راجبوت لم يعد معنا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جثة الممثل معلقة في سقف منزله.

وتسبب نبأ وفاة راجبوت في صدمة في بوليوود والوسط الرياضي الهندي وتدفقت رسائل العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته لوفاة الممثل.

وقال مودي على تويتر “ذهب ممثل شاب لامع في وقت مبكر جدا… لقد ألهم صعوده في عالم الترفيه الكثيرين وترك وراءه العديد من العروض التي لا تنسى”.

المصدر: “تاس+رويترز”