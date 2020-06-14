تسجيل الدخول
» » انتحار نجم بوليودي شهير بظروف غامضة (فيديو)

انتحار نجم بوليودي شهير بظروف غامضة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
انتحار نجم بوليودي شهير بظروف غامضة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: وجدت الشرطة الهندية في مومباي جثة النجم الهندي سوشانت راجبوت في شقته وسط المدينة صباح اليوم.

وراجبوت 34 عاما هو أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم “3 اخطاء في حياتي” عام 2013، وما تلاه من “pk” عام 2014 و”kedarnath” عام 2018.

اقرأ أيضا...

وقال متحدث باسم شرطة مومباي إن راجبوت عُثر عليه ميتا في مقر إقامته صباح اليوم الأحد ولا يزال التحقيق جاريا. وأحجم المتحدث عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الممثل في بيان “يؤلمنا إعلان أن سوشانت سينغ راجبوت لم يعد معنا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جثة الممثل معلقة في سقف منزله.

وتسبب نبأ وفاة راجبوت في صدمة في بوليوود والوسط الرياضي الهندي وتدفقت رسائل العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته لوفاة الممثل.

وقال مودي على تويتر “ذهب ممثل شاب لامع في وقت مبكر جدا… لقد ألهم صعوده في عالم الترفيه الكثيرين وترك وراءه العديد من العروض التي لا تنسى”.

المصدر: “تاس+رويترز”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387498

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.