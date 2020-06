انتحار نجم بوليودي شهير بظروف غامضة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: وجدت الشرطة الهندية في مومباي جثة النجم الهندي سوشانت راجبوت في شقته وسط المدينة صباح اليوم.

وراجبوت 34 عاما هو أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم “3 اخطاء في حياتي” عام 2013، وما تلاه من “pk” عام 2014 و”kedarnath” عام 2018.

Mumbai: An ambulance and police personnel at actor Sushant Singh Rajput's Bandra residence. Some people have also gathered outside the residence. https://t.co/x9yMb5qwuC pic.twitter.com/oo50RLmIl8