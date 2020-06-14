أرامكو تنفذ صفقة شراء 70 بالمئة من سابك بـ69.1 مليار دولار

كل الوطن – الأناضول: نفذت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الأحد، صفقة شراء 70 بالمئة من أسهم شركة سابك بقيمة 69.1 مليار دولار، بحسب موقع قناة العربية.

وحسب بيانات شركة تداول السعودية، المشغلة للبورصة المحلية، تم اليوم تنفيذ أربع صفقات خاصة على 2.1 مليار سهم من أسهم شركة سابك بقيمة 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار).

يشار إلى أن “تداول” لا تعلن عن البائع أو المشتري في الصفقات الخاصة.

ونقل موقع العربية نت السعودي، عن أرامكو قولها، “إن إتمام الصفقة يسير حسبما هو مخطط له، ومن المرجح إكمالها قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري”.

وأضافت: “تم الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة.. وستعلن الشركة عن إتمام الصفقة في الوقت المناسب”.

في مارس/ آذار 2019، وقعت أرامكو صفقة استحواذ على 70 بالمئة من سابك، تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودية، بقيمة 69.1 مليار دولار.

و”سابك”، هي أكبر شركة بتروكيماويات سعودية في الشرق الأوسط والرابعة عالميا.