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العضايلة: الأردن سيرد إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار الضم

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
العضايلة: الأردن سيرد إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار الضم

كل الوطن   –  وسائل إعلام أردنية   :   قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، أمجد العضايلة، يوم الأحد، إن “الأردن سيكون له رد إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار ضم أراض فلسطينية”.

وأضاف العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أجرى عدة اتصالات مع قادة العالم، وكذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي، مع نظرائه من العرب وفي دول الاتحاد الأوروبي.

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وشدد العضايلة على أن تل أبيب لن تهدأ حال تنفيذها قرار الضم لأراض فلسطينية،

وتابع قائلا: “أكدنا أن السلام العادل والشامل هو الذي تحميه الشعوب وتحافظ عليه الأجيال القادمة، وبغير ذلك فإن هذه المنطقة لن تهدأ، ولن تستقر إسرائيل أو غيرها إذا لم تعد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام “مواصلة جهود الأردن في التحذير من قرار الاحتلال ضم مناطق فلسطينية جديدة”.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387515

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