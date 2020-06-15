“التعاون الإسلامي” تؤكد تضامنها مع السعودية في إجراءات مواجهة إرهاب الحوثيين

كل الوطن – الرياض: دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي باستهداف المدنيين الأبرياء في مدينتي نجران و خميس مشيط بطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه نجران مما أسفر عن إصابة بعض المدنيين نتيجة سقوط الشظايا وعبر الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء، محملا ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

وجدد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تعمل على تحييد وتدمير هذه القوات الباليستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير