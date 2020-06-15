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ملك المغرب يجري عملية جراحية في القلب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
ملك المغرب يجري عملية جراحية في القلب

كل الوطن – وكالات – أجرى العاهل المغربي، محمد السادس، يوم الأحد، عملية جراحية، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وقال القصر الملكي في بيان، إن الملك محمد السادس أجرى عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

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وأضاف البيان، “أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب”، وفقا لصحيفة “هسبريس” المغربية.

وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية “الترددات الراديوية” في العملية التي أجريت للمك محمد السادس.

وأكد البيان أن العملية كللت “بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت له يوم 26 فيفري 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي”.

ويحكم الملك محمد السادس المغرب منذ جويلية 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387540

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