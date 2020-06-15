طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا في 30 دقيقة

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، عن اختبار جديد يمكنه الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 30 دقيقة فقط.

ويستطيع الاختبار الجديد تشخيص فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة عن طريق تحليل عينات البول، أو الدم أو حتى اللعاب.

وهذه الطريقة استخدمها علماء أمريكيون من ولاية ميشيجان، كانت استطاعت في وقت سابق الكشف عن فيروسات مثل إيبولا أو زيكا، وفقًا لصحيفة «ذا صن».

ويعتقد الباحثون أن الطريقة تعتبر أقل تكلفة، وأسرع من طريقة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل القياسي (PCR) المستخدمة حاليًا في جميع أنحاء العالم؛ للكشف عن فيروس كورونا في المرضى.

واستخدم الباحثون عينات وهمية من فيروس كورونا المستجد، على مجموعة من مرضى المحاكاة للتأكد من طريقة الكشف عن الفيروس.

واستطاع الاختبار الجديد أن يكشف عن كوفيد-19 في جميع العينات الوهمية في غضون 30 إلى 45 دقيقة.

ولكن الدكتور روبرت شورتن، من جمعية الكيمياء الحيوية السريرية والطب المخبري، قال إن هناك قيودًا على التكنولوجيا التي تحتاج إلى مزيد من التجارب.