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الصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ شهرين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-15T11:10:41+03:00
2020-06-16T17:04:30+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير15 يونيو 2020آخر تحديث : منذ يوم واحد
الصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ شهرين

كل الوطن – فرانس 24 – سجلت الصين الأحد 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أبريل/نيسان، في وقت تتزايد المخاوف من موجة ثانية للفيروس.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية أن 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلية سجلت في بكين.

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وكانت السلطات الصينية قد أمرت السبت بفرض عزل طارئ على أحد عشر حيا في العاصمة بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ما يثير الخشية من تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 في البلاد حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي.

وأعلن المسؤولون في منطقة فينغتاي الواقعة في بكين السبت وضع “آلية حرب” لمكافحة “الموجة الجديدة”.

ورصدت عشرات الإصابات بكوفيد-19 في محيط سوق شيفاندي في بكين، بينها ست السبت، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.

وأغلقت السلطات السوق وكذلك سوقا آخر لبيع ثمار البحر كان قد زارها مصاب، من أجل تعقيمها وأخذ عينات. كما وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضا.

والخميس، تم الإعلان عن رصد أول إصابة بكوفيد-19 في بكين منذ شهرين.

فرانس24/ أ ف ب

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387547

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