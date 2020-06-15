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صورة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز خلال نيله ميدالية الاستحقاق

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
صورة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز خلال نيله ميدالية الاستحقاق

كل الوطن – متابعات: نشرت دارة الملك عبدالعزيز، لقطة توثق تسلم ملك السعودية الحالي، سلمان بن عبد العزيز، حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لتبرعه بالدم 10 مرات.

وتعود أحداث الصورة التي نشرتها الدارة على حسابها في “تويتر” إلى عام 1426هـ / (2005م) وذلك احتفالا بـ #اليوم_العالمي_للمتبرعين_بالدم.

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المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387550

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