“أرامكو” السعودية تخفض صادرات الخام لمشترين آسيويين

كل الوطن – رويترز: قالت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن شركة “أرامكو” السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت كميات الخام للتحميل في يوليو المقبل، التي ستمد بها خمسة مشترين آسيويين على الأقل.

وأضافت المصادر أن التخفيضات جاءت بالأساس للخامات المتوسطة والثقيلة وشملت مصافي تكرير في دول مثل الصين.

وشهدت أربع شركات تكرير تخفيضات أقل في يوليو المقبل، مقارنة مع يونيو الجاري. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها بسبب حساسية الأمر.

وتأتي الخطوة السعودية هذه بعد إبرام منظمة “أوبك” وحلفائها، بمن فيهم روسيا، اتفاقا للإبقاء على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا، بما يوازي نحو 10% من الطلب العالمي، حتى نهاية يوليو المقبل.

لكن السعودية قالت إنها ستنهي خفضا طوعيا أكبر في إنتاجها وسط دلائل على أن الطلب العالمي يتعافى.

وقالت المصادر إن شح إمدادات الشرق الأوسط وتحسن شهية المصافي للخام دفعا “أرامكو” لرفع سعر البيع الرسمي لشهر يوليو المقبل لآسيا أكثر من المتوقع.

المصدر: “رويترز”