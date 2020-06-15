سويسرا.. البحث عن صاحب حقيبة منسية تحتوي على 3 كلغ من الذهب

كل الوطن – وكالات: يجري البحث في سويسرا عن راكب نسي حقيبة في عربة قطار تحتوي على كمية من الذهب وزنها 3 كيلوغرامات، وتبلغ قيمتها 152 ألف جنيه إسترليني.

وأفادت صحيفة ديلي ميل بأن شخصا مجهولا ترك خلفه في أكتوبر من العام الماضي حقيبة بالمعدن الثمين في قسم من خط السكة الحديد الرابط بين كانتوني، سانت غالن ولوتسيرن.

ونشر إعلان للبحث عن صاحب الذهب، بعد أن عجزت السلطات عن تحديد هويته بواسطة التحقيق الداخلي.

ولم يتم الإفصاح عن الطريقة التي ستتمكن بها السلطات من معرفة صاحب الحق في استعادة هذه الثروة المفقودة، إلا أن مالك الذهب لا تزال أمامه 5 سنوات لاستعادة هذه الحمولة الثمينة المنسية، وفق القانون السويسري.

المصدر: نوفوستي