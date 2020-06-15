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نائب رئيس الهلال السعودي السابق يعلن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-15T13:31:18+03:00
2020-06-16T17:04:28+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحرير15 يونيو 2020آخر تحديث : منذ يوم واحد
نائب رئيس الهلال السعودي السابق يعلن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

أكد عبد الرحمن النمر، نائب رئيس نادي الهلال السعودي السابق، يوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على “تويتر”.

وغرد النمر على “تويتر” قائلا: ” الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد”.

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وأضاف:” أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء”.

واختتم : “لا أراكم الله مكروها ولا من تحبون”.

وتفاعل اللاعبون والإعلاميون والجماهير مع تغريدة نائب رئيس الهلال السابق، متمنين له الشفاء العاجل.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في إيقاف النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي، قبل أن يقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

المصدر: “تويتر”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387566

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