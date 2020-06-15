نائب رئيس الهلال السعودي السابق يعلن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

أكد عبد الرحمن النمر، نائب رئيس نادي الهلال السعودي السابق، يوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على “تويتر”.

وغرد النمر على “تويتر” قائلا: ” الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد”.

السلام عليكم ورحمة الله ..



الحمد لله على قضاء الله ..

ثبت اليوم اصابتي بفيروس كورونا المستجد ، واحمد المولى عز وجل على كل حال ، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما ابلغتكم محبيني الا راجياً دعاءكم ، فقد تكون دعوة احدكم سبب في الشفاء ..

لا اراكم الله مكروهاً ولا من تحبون . — عبدالرحمن النمر (@ARahmanAlNemer) June 14, 2020

وأضاف:” أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء”.

واختتم : “لا أراكم الله مكروها ولا من تحبون”.

وتفاعل اللاعبون والإعلاميون والجماهير مع تغريدة نائب رئيس الهلال السابق، متمنين له الشفاء العاجل.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في إيقاف النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي، قبل أن يقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

المصدر: “تويتر”