“الصحة السعودية” تحث على أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية

كل الوطن – الرياض: أكدت الصحة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية و الموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة وحثت كافة أفراد المجتمع عبر إنفوجرافيك نشرته على منصتها التوعوية عش بصحة بالحرص على إستقاء المعلومات الصحية من مصدر موثوق مثل حسابات الصحة في مواقع التواصل ومنصتها التوعوية عش بصحة حيث يمكن الإطلاع على هذه الحسابات والإستفادة من محتوياتها وذلك عبر الروابط التالية:
المنصة التوعوية عش بصحة
تويتر
-إنستقرام
https://www.instagram.com/livewellmoh/
-يوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCYCbXUOzO2O2aXCsxS0wT7w
تلجرام
https://t.me/LiveWellMOH
والحساب الرسمي لوزارة الصحة
بالإضافة إلى الموقع الالكتروني الوقاية من كورونا
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