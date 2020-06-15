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لليوم الثاني على التوالي.. السعودية تسجّلُ ارتفاعا غير مسبوق في معدل الإصابات بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-15T16:05:54+03:00
2020-06-16T17:04:26+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحرير15 يونيو 2020آخر تحديث : منذ يوم واحد
لليوم الثاني على التوالي.. السعودية تسجّلُ ارتفاعا غير مسبوق في معدل الإصابات بكورونا

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4507 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، كأكبر حصيلة في معدل الإصابات اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين: “تم تسجيل 4507 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا حادا، لليوم الثاني على التوالي، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 132048 حالة، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 1101”.

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ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة 43147 منها 1897 حالة حرجة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3170 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 87.890.

وتسجل الوزارة لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا حاد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت أمس 4233 إصابة جديدة، و40 حالة وفاة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387592

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