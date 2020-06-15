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الصحة المصرية تكشف عن فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-06-15T17:27:03+03:00
2020-06-16T17:04:22+03:00
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كل الوطن- فريق التحرير15 يونيو 2020آخر تحديث : منذ يوم واحد
الصحة المصرية تكشف عن فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

كل الوطن   -التلفزيون المصري  :    قال رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، حسام حسني، إن أعداد الوفيات التي أعلن عنها أمس السبت كانت مفاجئة وفاقت التوقعات.

وأضاف حسني، خلال حواره في برنامج “التاسعة”، الذي يعرض على شاشة “التليفزيون المصري”، أن تصنيع عقار “ريمديسيفير” سيكون مصريا بدءا من اليوم، وتابع: “اليوم سنبدأ تصنيع مكونات علاج لحالات كورونا شديدة الخطورة”.

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وأكد على أن شراسة فيروس كورونا تكمن في سرعة انتشاره، كما أن الفرد المصاب بالفيروس يمكن أن ينقل العدوى لـ 3-5 آخرين.

وأوضح أن بيانات أولية من دراسة جديدة أشارت إلى أن امتلاك فصيلة دم معينة قد يساعد في الحماية من فيروس كورونا، حيث وجد باحثون في شركة اختبارات أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم النوع O كانوا أقل عرضة للإصابة بكورونا، أما أصحاب فصيلة الدم AB فهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

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المصدر: التلفزيون المصري

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387603

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