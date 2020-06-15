“زومبي” في السعودية يثير هلع أهالي الباحة.. والسلطات تتدخل! (فيديو)

كل الوطن – وكالات: ألقت عناصر الأمن السعودي القبض على أحد الأشخاص بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يروع أهالي الباحة، مدعيا أنه جني.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يسير مثل “الزومبي”، وهي طريقة السير التي طالما اعتمدها صناع أفلام السينما في أفلامهم المرعبة، مرتديا زيا أسود بالكامل.

وأثار المشهد الرعب بين أهالي المنطقة، الذين كانوا يفرون من حوله، بينما أحاطت به سيارات الشرطة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة في مدينة الباحة والاختباء في أماكن مجهولة، وتمكنت من القبض عليه وهو مواطن في ( العقد الثالث من العمر )، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

زومبي متجول بشوارع الباحه ومسكوه pic.twitter.com/fPLCnSSwHX — Nani (@drak6li) June 10, 2020

اخيراً تم القبض على شخص ظهر بمقاطع مخيفه في بعض قرى مدينة الباحة#زومبي_الباحة او ما اطلق عليه البعض #جني_مقابر_الباحةpic.twitter.com/DyfgthRNyX — حياة الزهراني (@ii_toot33) June 13, 2020

2020 : ظهور الزومبي في الباحه pic.twitter.com/5LlTx3GTTU — STEPHEN (@_elll88) June 9, 2020

المصدر: وكالات