سجال بين نائب ومعلم كويتيين.. “ترحيل المصاروة من بلادنا واجب وطني”!

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير : أثار سجال بين النائب الكويتي، مبارك البغيلي، ومعلم من مواطنيه، بشأن المصريين في الكويت ضجة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال البغيلي في تغريدة على صفحته أمس السبت: “عدد المصاروة (المصريين) مليون في بلادنا ويزاحمون الكويتي في كل شيء، وآلاف الكويتين يعانون من البطالة لأن ديوان الخدمة المسيطر عليه مستشارين مصاروة.. فشل في التوظيف.. وفوق كل ذلك تعرضت بلادنا للشتم البذيء من المصاروة، ثم يأتي بعض المغردين ليقول المصاروة أهلنا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الكويتي المتزوج من مصرية أو وافدة أخرى، وفتح لها ملف إعلان رغبة لتجنيسها، إذا طلقها، تستمر هي بمراجعة ملف رغبتها بالتجنيس، ومفروض إذا تطلقت منه يتم إلغاء ملف رغبتها بالتجنيس فوريا، لا للمتاجر بالجنسية الكويتية”.

وتابع النائب الكويتي: “كل شعوب الأرض تحترم الكويت ورموزها وشعبها إلا المصاروة الذين شتموا الكويت ورموزها وتاريخها وطعنوا بأعراض الشعب الكويتي، ترحيل المصاروة من بلادنا واجب وطني”.

وأثارت تغريداته جدلا بين متابعيه، وردود أفعال غاضبة خاصة من قبل المصريين، كما انتقده أيضا كويتيون، ومن بينهم معلم يدعى صالح مرعي الشمري.

وشهدت الفترة الأخيرة هجمات متبادلة بين كويتيين ومصريين بسبب قيام بعض نجوم الكويت سواء في مجال الفن أو السياسة بانتقاد العمالة المصرية الوافدة في بلادهم مطالبين بترحيلها، الأمر الذي أثار غضب المصريين خاصة أنه كانت هناك شتائم كبيرة بحقهم.