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كورونا.. الجزائر تسجل ارتفاعا طفيفا في الوفيات والإصابات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-15T20:37:06+03:00
2020-06-16T17:04:19+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير15 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 22 ساعة
كورونا.. الجزائر تسجل ارتفاعا طفيفا في الوفيات والإصابات

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل 10 وفيات و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع 7 وفيات و109 إصابات سجلت أمس الأحد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 777 والإصابات إلى 11031، في عموم البلاد.

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في المقابل، أكد رئيس لجنة متابعة الفيروس جمال فورار، تماثل 129 مصابا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7735، فيما يعالج 39 مصابا في وحدات العناية المركزة.

وكان سلطات البلاد أعلنت السبت عن تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387633

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