السودان يعلن اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قتلوا في عهد البشير

كل الوطن – وكالات: أعلن النائب العام السوداني اليوم الاثنين العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قتلوا في عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من الخدمة العسكرية.
وقال النائب العام إن تحقيقا بدأ في الأمر، مضيفا أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.
كورونا.. الجزائر تسجل ارتفاعا طفيفا في الوفيات والإصاباتالجيش الأمريكي يطور لقاحاً فعالاً ضد كورونانائب رئيس الهلال السعودي السابق يعلن تفاصيل إصابته بفيروس كوروناالصين تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ شهرينطريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا في 30 دقيقةاستشاري: فيروس كورونا لا يمكن تصنيعه.. وسيعيش مع الإنسان لفترة غير محددةالصحة المصرية تكشف عن فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بكوروناالنيابة بشمال الجيزة تكشف حقيقة انتحار مصري مصاب بفيروس كوروناالصحة السعودية: 40 وفاة و4233 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعةكورونا يحوّل “المدينة الوردية” في الأردن إلى مدينة أشباح!