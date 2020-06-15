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السودان يعلن اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قتلوا في عهد البشير

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
السودان يعلن اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قتلوا في عهد البشير

كل الوطن – وكالات: أعلن النائب العام السوداني اليوم الاثنين العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قتلوا في عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من الخدمة العسكرية.
وقال النائب العام إن تحقيقا بدأ في الأمر، مضيفا أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387636

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