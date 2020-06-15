النائب العام السوداني يعلن تفاصيل اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قتلوا في عهد البشير

كل الوطن – رويترز : أعلن النائب العام السوداني، اليوم الاثنين، العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قتلوا عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من معسكر تدريبي أثناء خدمتهم العسكرية.

وحسب “رويترز”، قال النائب العام إن تحقيقا بدأ في الأمر، مضيفا أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.

وأبلغ مصدر في فريق المحققين رويترز بأنه تم العثور على عشرات الجثث في موقع شرقي العاصمة.

وقال النائب العام إن المجندين قتلوا بالرصاص أثناء فرارهم من معسكر العيلفون خشية إرسالهم إلى جنوب السودان حيث كان يخوض نظام البشير حربا أهلية مع المتمردين.

وكان يتم إرسال المجندين، بعد تدريب وتجهيز سيء، للقتال في الأدغال ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان.

وأضاف النائب العام أن الطلبة كانوا كذلك يشعرون بالغضب لعدم السماح لهم بقضاء أحد الأعياد الدينية مع أسرهم.

وحسب ما تقول “رويترز” فإنه غالبا ما كان قادة ومعلمو المجندين أعضاء في حزب البشير الحاكم ومن الإسلاميين الموالين له والذين غالبا ما صوروا الصراع مع الجيش الشعبي لتحرير السودان، المنتمي للجنوب الذي يغلب المسيحيون على سكانه، على أنه حرب مقدسة.