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أول دولة عربية تعلن اتجاهها نحو التعافي من كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-06-15T22:41:02+03:00
2020-06-16T17:04:18+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن- فريق التحرير15 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 19 ساعة
أول دولة عربية تعلن اتجاهها نحو التعافي من كورونا
 

كل الوطن  – فريق التحرير –  سبتونيك :  كشفت الحكومة الأردنية أنها تقف اليوم على عتبة “مرحلة التعافي” من وباء كورونا المستجد.

وقال أمجد عودة العضايلة، وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، إن بلده “يقف اليوم على عتبة مرحلة التعافي من وباء كورونا، مستندا إلى تجربة برصيد جيِّد من إجراءات الحماية من الجائحة والتكيُّف مع انعكاساتها، كان آخرها خطة فتح القطاعات وفق

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مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا؛ والتي تحدد إجراءات فتح وإغلاق القطاعات وفقاً لمستوى الخطورة الصحي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “تعامل الدولة الأردنية مع أزمة كورونا ارتكز إلى ثلاثة ثوابت رئيسة هي الحماية الصحيّة والاجتماعيّة، والاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة، والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها

من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف”.

وتابع العضايلة: “نحن اليوم والحمد لله في مستوى معتدل الخطورة، إذ نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحليّة، تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحيّة، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحيّة العزيزة والتي تحقّقت بتضحيات وجهود كبيرة،

ويدفعنا أيضاً للتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية بإذن الله”.

واليوم الإثنين أعلنت الحكومة الأردنية تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان، و16 حالة غير محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 979 حالة، بحسب موقع “رؤيا الإخباري” الأردني.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387650

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